Sınav Çocuk Kulübü Kurucu Müdürü Nurdan Toksoy; “İlimizin tek, Türkiye'nin ilk kurumsal olan ve adından sıkça söz ettirerek anne babaların "Çocuklarımızın ikinci yuvası" diye adlandırdığı Sınav Çocuk Kulübü bu yaz okulunda da yine ebeveynlerden ve öğrencilerden tam not alarak ilimizin gururu oldu.

Gerek Akademik destek,gerekse sosyal,sporsal ve sanatsal aktivitelerin, profesyonel ekiplerle yapılarak işin uzmanlarıyla çalışmanın ve özverili olmanın önemini tüm ilimize bir kez daha kanıtlayarak tüm eğitim sektörüne örnek teşkil etti.

9 Eylül itibariyle yeni eğitim öğretim döneminde hem okula destek hem de çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla en sevdiğimiz ve gönül verdiğimiz bu mesleğimize devam ettirip siz değerli velilerimizin ve sevgili öğrencilerimizin yanında olacağız. Çünkü geleceğimizi mutlu,başarılı ve huzurlu bir nesle teslim etmek asli görevimizdir. Bize güvenip desteğini esirgemeyen tüm velilerimize ve dostlarımıza ve halkımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Sınav Çocuk Kulübünde Neler Var?

→Akademik destek

→Çift dil egitimi (bilingual)

-Sporsal, sanatsal,sosyal aktiviteler

-Gelişimlerini destekleyici kurum dışı geziler.

→Ödev desteği

→Birebir dersler.



