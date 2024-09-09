Erzincan İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Birimince 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğreticilerine "Çocuklarda Bilişsel Gelişim" konulu seminer düzenlendi.Erzincan İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Birimi olarak 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğreticilerine yönelik Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Öğretim Üyesi Çiğdem Kaya Bağdaş tarafından iki günlük eğitim semineri gerçekleştirildi.Seminere il müftülüğü ve ilçe müftülüklerinde görev yapan 4-6 yaş grubu kadrolu, sözleşmeli ve geçici Kur’an kursu öğreticileri katıldı.Seminer Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci’nin açılış konuşması ile devam etti.Gülay Demirci, başkanlığın önemli bir hizmet alanı olan 4-6 yaş Kur’an kurslarına daha güzel bir ivme kazandırmak için yapılan hizmet içi seminerlerin önemli olduğunu belirterek, seminere katılan Kur’an kursu öğreticilerine ve özellikle seminer sunumunu gerçekleştiren Çiğdem Kaya Bağdaş’a teşekkür etti.