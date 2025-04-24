Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Van Kalesi’nde düzenlenen uçurtma şenliğinde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı stant açarak bilgilendirmede bulundu.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu yıl 3’üncüsü düzenlenen uçurtma şenliğinde stant açan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, çocukları ve katılımcıları sıfır atık projeleri ve atıkların geri dönüşümü gibi konular hakkında bilgilendirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Van Olgunlaşma Enstitüsü katkılarıyla açılan stant, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.Stantta; sıfır atık projelerinin yaygınlaştırılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümün sağlanarak ekonomiye katkı sağlanması ve sıfır atığın ulusal hedeflerine ulaşması gibi konularda çocuklar bilinçlendirildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, belli periyotlarla bilgilendirmelerine devam edeceğini duyurdu.