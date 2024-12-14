2024 yılı Erzincan Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu’nun 4. toplantısı gerçekleştirildi.2024 yılı Erzincan Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu 4. toplantısı Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında, Erzincan Cumhuriyet Savcısı Olgu Can Mutlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Erzincan Barosu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü kurum temsilcilerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.Toplantıda verilen hizmetler ve ilgili kurumlarla işbirliğinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi görüşüldü. Aynı zamanda planlanan çalışmalar çerçevesinde ilgili kurul üyelerinin fikir, görüş ve önerileri alındı.