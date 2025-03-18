Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çiftçilikle geçimlerini sağlayan köylüler, yaz aylarında dağlarda istifledikleri otları çığ tehlikesine rağmen kızak ve branda üzerinde dik yamaçtan köye indiriyorlar.YEKDASDER Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ve kulüp yöneticisi Rahmi İyinç, köylülerin zorlu kış sürecindeki anlarını kayıt altına aldılar. İlçenin Yeşiltaş köyü sakinleri, hayvanlarını beslemek için yaz aylarında 3 bin rakımlı dağlardan biçip biriktirdikleri ot yığınlarını karlı dağlardan kızak ve brandaya yükleyip 4 kilometrelik dik yamaçtan köylerine indiriyorlar. Arazilerinin sınırlı olması sebebiyle hayvanlara yem sağlamak için dağların yüksek kesimlerinde ot muhafaza ettiklerini belirten çiftçiler, kış aylarında tüm zorluklara rağmen ot indirme işlemini gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.Başkan Suat Öztekin, YEKDASDER olarak kenti tanıtacaklarını belirterek, "Bu çalışma önceden planlanmış bir programdı. Çalışmada emek harcayan Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Aykut ve değerli hocamız Rahmi İyinç’e teşekkürlerimi iletiyorum. Benzer çalışmalarımız devam edecek" dedi.YEKDAS Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hazan Zanyar Aykut ise Rahmi İyinç ile birlikte Yeşiltaş köyünde kış şartlarında köylülerin yaşam mücadelesini belgelediklerini belirtti. Köy halkının kış aylarında hayvanlarını beslemekte zorluk yaşadığını ifade eden Aykut, "Çığ tehlikesinin olduğu derin vadilerde ot toplama işlemi gerçekten çok zordur. Bu mücadeleyi Rahmi İyinç ile belgeledik ve herkesin yaşam şartlarını görmesini istedik" diye konuştu.