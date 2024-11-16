Tunceli’deki görevine yakın zaman içerisinde başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ilçelerde yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde değerlendirme, ilçe müdürleri ve eğitim kadroları ile görüş alışverişinde bulunmak için başlattığı ilçe buluşmalarını Çemişgezek ilçesinde başlattı.Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor ve Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek’i makamında ziyaret eden Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, önce okul müdürleriyle, daha sonra ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya gelerek eğitim ve öğretim konusunda değerlendirmelerde bulundu. İlçelerin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Tunceli’nin eğitim konusundaki başarı çıtasını en üst seviyelere ulaştırmanın gayreti içerisinde olacaklarını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Çemişgezek, geçmişteki başarıları ile bizleri gururlandıran bir ilçemiz. Bu başarıyı sizlerin gayretiyle, bu yıl daha da yukarıya taşıyacağınıza inanıyorum. Bu süreçte bizlerin de her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bireysel başarılar elbette ki çok kıymetli ama topyekun başarı bizler için çok çok daha kıymetli. Sadece bir öğrencimizin, bir okulumuzun veya bir ilçemizin başarısı hiçbirimizi memnun etmez. Elbirliği ile ilimiz genelinde önceki yıllardaki başarımızı yukarı taşımalıyız. Bu tabii ki sadece akademik başarıya endeksli olmamalı, öğrencilerimizin tüm yönleriyle gelişimine katkı sunmalıyız. Bunları yapmanın da yolu yürüteceğimiz projelerden, yapacağımız etkinliklerden geçiyor. Bu çerçevede bu yıl hepinizin daha gayretli olmasını istiyorum" dedi.