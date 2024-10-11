Tunceli Munzur Üniversitesine bağlı Çemişgezek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi.Akademik yılın başlamasıyla birlikte, okula bu yıl kayıt yaptıran öğrencilere, okula ve ilçeye adaptasyon sürecinin hızlandırılması, öğrencilerin okulu ve çevreyi tanımaları için Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Alperen Öbek tarafından öğrencilere görsel sunum destekli bilgiler verildi. Finans bankacılık ve sigortacılık, sağlık bilgi sistemleri, hukuk büro yönetimi, mülkiyeti koruma ve özel güvenlik, çocuk gelişimi ve inşaat teknolojileri bölümlerinin öğrencilerine verilen oryantasyon eğitimine, okulun akademik kadrosu ve öğrenciler katıldı.