Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi ve bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hibe programlarının başvuruları başladı.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her yıl uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2025 yılı uygulama tebliği yayınlandı. Tarımsal alanda yapılacak yatırımlara yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı yatırımları destekleyecek.Konuyla ilgili olarak Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile programın ayrıntıları vatandaşlara ilan edilmişti.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü programla ilgili tanıtım programlarına bugün başladı. Programın ilk tanıtımları Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği tanıtım programında, teknik ekipler hibe programını tüm yönleriyle çiftçilere aktardı. Çayırlı ve Otlukbeli çiftçisi programdan en iyi şekilde yararlanmak amacıyla tanıtım programını ilgiyle izlerken yetkililere bol bol sorular yönelttiler.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erzincan çiftçisi ve girişimcisinin programdan azami şekilde faydalanabilmesi amacıyla 10 gün boyunca tanıtım toplantılarına ilçe merkezlerinde devam edecekler.