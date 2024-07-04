Elazığ İl Müftülüğü tarafından 2024 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ezanı güzel okuma, etkili hutbe sunumu ile hadis-i şerif ezberleme il finali yarışmaları düzenlendi.Elazığ İl Müftülüğü tarafından din görevlileri arası ezanı güzel okuma, etkili hutbe sunumu ve hadis-i şerif ezberleme il birinciliği yarışmaları Beyzade Efendi Camisinde yapıldı. İl düzeyinden yapılan yarışmaya camilerde görev yapan imam hatipler, Kur’an kursu öğreticileri ve müezzinler kayyımlar katıldı. İl Müftü Yardımcıları Tayyip Tüz, Özer Cömert, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Şemseddin Aydoğdu, Fırat Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Mesut Şen, Harput Dini İhtisas Müdürlüğü Eğitim Görevlisi İbrahim Celil Özendi ve Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Nejdet Bozkurt’tan oluşan komisyon önünde gerçekleştirilen ezanı güzel okuma yarışması il finalinde İl Müftülüğüne bağlı Saray Camisinde müezzin kayyım olarak görev yapan Muhammed Kutay gösterdiği performansla birinci oldu.Etkili hutbe sunumu yarışmasında İl Müftülüğüne bağlı Çarşı Camisinde imam hatip olarak görev yapan Semih Türk seçildi. Hadis-i şerif ezberleme yarışmasını ise Ağın İlçe Müftülüğüne bağlı Esentepe Cami imam hatibi Mikail Ugar kazandı.İl finalinde birinci olanlar bölge finalinde yarışma hakkı elde etti.