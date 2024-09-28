Van’ın Çaldıran ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle konferans düzenlendi.Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nda düzenlenen konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sinevizyon gösterimi ve ilahilerin ardından kürsüye çıkan İlçe Müftüsü M. Faruk Geylani, Hz. Peygamberin şahsiyet inşasındaki örnekliğinden bahsetti. Konferansta konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim üyesi Ömer Demirbağ ise Hz. Peygamber için yazılan naatlar ve şiirler üzerinden değerlendirmeler yaptı. Program, İlçe Müftüsü M. Faruk Geylani’nin Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ’a kendi şiirinden bir bölüm yazan tabloyu hediye etmesiyle sona erdi.