Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde bulunan Çağlayan İlkokulunda deprem tatbikatı yapıldı.Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Çağlayan İlkokulunda öğrenci, öğretmen ve çalışanlara yönelik afet farkındalık eğitimi verilerek deprem tatbikatı gerçekleştirildi.Senaryo gereği deprem alarmının verilmesi üzerine öğrenciler önce korunaklı yerlere sığınıp ardından sınıflardan tahliye işlemini gerçekleştirdiler.AFAD ekipleri afet farkındalık eğitimlerinin yıl boyu değişik okullar ve kurumlarda devam edeceğini belirttiler.