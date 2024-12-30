30-12-2024 13:24 Güncelleme : 30-12-2024 13:25 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * GÜNCEL Başkan Arpa: “Yeni yılda Müslüman Çoğrafyasında gözyaşı dursun” Şehidin ailesine vefa Diyadin Türk Kızılay’dan gıda yardımı Iğdır Üniversitesinin deri atölyesinde ürünler el işçiliği ile üretiliyor Bozkırın ortasındaki vahada kış güzelliği Çok Okunanlar 1 Posof’ta toprak kayması doğalgaz hattına zarar verdi 2 Dalgıçlar buz gibi suda kayıp öğretmeni arıyor 3 Yüksekova’da çocukların kayak keyfi 4 Kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı 5 Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden Türk Halk Müziği konseri