8-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Danimarka’da yapılacak olan Avrupa Badminton Şampiyonası Hazırlık Kampına Erzincan’dan 8 sporcu ve 1 antrenör çağrıldı.Erzincan; Büyükler A.Milli Badminton takımına 8 sporcu vererek en fazla milli takıma sporcu veren il oldu.A Milli takım kamp kadrosu şöyle:"Milli Takımlar Teknik Direktörü Endra Mulyajaya, Büyükler Milli Takım Antrenörleri Barış Boyar ve Murat Sönmez.Kondisyoner Murat Atıl denetiminde yapılan milli takım kampında; Neslihan Arın, Sinem Yıldız, Elifnur Demir, Ravza Bodur, Büşra Ünlü, Zeynep Akdeniz, Yasemen Bektaş, Özge Bayrak Bağcı, Aleyna Korkut, Zehra Erdem, Mehmet Can Töremiş, Emre Sönmez, Taha Emirhan Budak, Nurullah Saraç, Buğra Aktaş, Emre Lale, Yazgan Çalışır, Yusuf Yaşar, Abdulsamet Özdemir yer alıyor."