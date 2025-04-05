Malatya’da düzenlenen Okul Sporları Satranç Turnuvası’nda Begüm Kartal İlkokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Minikler A Genel, Minikler A Kızlar, Minikler B Genel ve Minikler B Kızlar kategorilerinde Malatya İl Birinciliğini kazanan öğrenciler, azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla takdir topladı.Küçük yaşlarına rağmen satranca olan ilgileri ve stratejik becerileriyle dikkat çeken öğrenciler, uzun süredir devam eden hazırlıklarının karşılığını kürsüde aldı. Başarılı performanslarıyla rakiplerini geride bırakan Begüm Kartal İlkokulu takımı, il çapında adından söz ettirmeyi başardı.Bu anlamlı başarının ardından Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin ilgisi ve yeteneği karşısında memnuniyetini dile getiren Apaydın, satranç takımı ve eğitim materyalleri desteğinde bulunacaklarını açıkladı.