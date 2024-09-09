9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında stant açarak vatandaşlara çeşitli sağlık hizmetleri konusunda bilgiler verdi.İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından beslenme danışmanlığı ve boy-kilo ölçümü, kanser taramaları, kronik hastalıklar, şeker ve tansiyon ölçümü, ilk yardım ve yabancı cisim çıkarma eğitimi, organ bağışı, anne sütü, akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı ile ağız ve diş sağlığı konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca, katılımcılara broşürler dağıtılarak sağlık farkındalığı oluşturuldu.Stantlarda görev alan sağlık personeli, vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıklarını ve ekran başında geçirilen süreyi sınırlamaları konusunda bilgi verdi. Katılımcılara, yaşam kalitesini artıran basit ama etkili ipuçları sunuldu. Ayrıca, sağlığın erteleme lüksü olmadığını ve harekete geçmenin hayat kalitesini yükselteceği anlatıldı.Etkinliğe, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Asayiş Komando Bölük Komutanı İbrahim Adıgüzel, Emniyet Müdür Vekili Cem Tağma, Bulanık Sağlık Müdürlüğü Uzm. Dr. Fatma Nur Karaçorlu, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, kurum amirleri, sağlık personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.