2025 eğitim öğretim yılı başladı.Türkiye genelinde 20 milyona yakın öğrencinin ders başı yaptığı yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Bulanık’ta da ilk ders zili çaldı. İlköğretim Haftası kapsamında Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu da, Gazi İlkokuluna giderek öğrencilerle bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim yılının hem öğrenciler hem de veliler açısından başarılı, sağlıklı ve huzurlu geçmesini dileyen Kaymakam Koşansu, “Bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize buradan başarılar diliyorum. Her yıl bir önceki yıldan daha iyi olabilmek için, eğitimdeki başarımızı artırabilmek için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Büyük bir camiayız. İnşallah bu sene çok daha güzel bir eğitim öğretim yılını hep beraber geçireceğiz. Özellikle okul güvenliği kapsamında Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızca gerekli önlemleri aldık. Yıl boyunca yavrularımızın güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için önlemlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz güzel bir çalışma ortamıyla, güvenli okullarımızla ilçemizdeki eğitim seviyesini bir üst düzeye çıkartmaktır. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz, bizler sizlere güveniyoruz. Geleceğimizin emanetçileri sizlersiniz. Tabi ki de milli ve manevi değerlere sahip bir nesil yetiştirmek için de öğretmenlerimize çok iş düşmektedir. Ben şimdiden bu kapsamda emek veren öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum ve 2024 - 2025 eğitim öğretim yılının siz öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Kaymakam Koşunsu, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.