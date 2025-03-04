MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Mart Dünya Obezite ve Şişmanlık Günü dolayısıyla Göllüova ve Mescitli ortaokullarında öğrencilere seminer verildi.Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Oğuzhan Ceylan, öğrencilere verdiği seminerde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması, düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve obezite ile mücadelede farkındalık oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı. Oğuzhan Ceylan, "Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Obezite başlı başına bir hastalık olmanın yanı sıra fazla kilolu veya obez olmak hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunu için riski artırır" dedi.Seminer sonunda öğrencilere broşür dağıtıldı.