Bitki koruma ürünleri bakımından Erzincan’da faaliyet gösteren 14 bayi denetimden geçirildi.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Erzincan genelinde faaliyet gösteren ve bitki koruma ürünleri satan 14 bayinin denetimlerini tamamladı. Uygulama Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Denetimler Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığındaki ekipler tarafından gerçekleştirildi.Erzincan’da yapılan denetimlerde ekipler; Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay almamış kayıt dışı ve izinsiz bitki koruma ürünü satış ve depolama yerlerinin bulunup bulunmadığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullanımı sonlandırılmış, sahte, kaçak ve ruhsatsız bitki koruma ürünlerinin satışının yapılıp yapılmadığı, bitki koruma ürünlerinin pazarlarda, özel araçlarda seyyar veya gezgin satıcılar tarafından satılıp satılmadığı, Erzincan’da faaliyet gösteren bayi veya toptancılar tarafından internet üzerinden satışının yapılıp yapılmadığı, bayi veya toptancılar tarafından Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi kullanılmadan bitki koruma ürünü satışı yapılıp yapılmadığı, bayi veya toptancılar tarafından mevzuatta belirtilen kayıtların tutulup tutulmadığı hususları kontrol edildi.Denetim ekipleri bayi denetimleri sırasında ilgili yasal mevzuatlara göre gerekli değerlendirmeleri yaparak denetimlerini tamamladı.