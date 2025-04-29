Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulansların hastaları hızla sağlık kuruluşuna ulaştırması için "Yaşama yol ver fermuar sistemi" tatbikatı gerçekleştirildi.Yoğun trafik saatlerinde sürücülerin şerit değişiminde daha düzenli hareket etmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen sistem, hem trafik güvenliğini artıracak hem de ambulansların hastaya daha erken ulaşmasını sağlayacak. Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş başkanlığında gerçekleştirilen tatbikatta sürücülerde farkındalık oluşturmak ve ambulanslara doğru şekilde yol verilmesi hedefleniyor.Sağlık Müdürü Güzeltaş, fermuar sisteminin trafik yoğunluğunu azaltarak araçlar arasında düzenli bir akış sağladığını ve bu sayede acil durumlarda hayat kurtaran saniyelerin kazanıldığını belirtti. Güzeltaş, "Sürücülerimizin ‘Yaşama yol ver fermuar sistemi’ çağrısına duyarlılık göstererek fermuar sistemine uyum sağlamaları hem kendi can güvenlikleri hem de toplum sağlığı için büyük önem taşıyor" dedi.Güzeltaş, tatbikatta emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine, sağlık çalışanlarına ve sürücülere teşekkür etti.