Bitlis’in Tatvan ilçesinde yağmur toz taşınımıyla birleşince araçlar çamurla kaplandı.Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, toz taşınımıyla birleşince çamura dönüştü. Yağmurun ardından araçlar çamurla kaplandı. Tatvanlı Servet Ayyıldız, sabah saatlerinde başlayan yağmurun araçlarını çamur içinde bıraktığını söyleyerek, "Sabah arabamız çamur içindeydi, akşam da yine aynı manzarayla karşılaştık" dedi.Uzmanlar, bölgeyi etkisi altına alan toz taşınımının birkaç gün daha sürebileceğini belirtti.