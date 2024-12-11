Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, il genelinde görev yapan radyoloji uzmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, özellikle Tatvan Devlet Hastanesi’nde yaşanan MHRS hasta yoğunluğu ele alındı.Toplantıya katılan Bitlis Devlet Hastanesi’nde görevli radyoloji uzmanları, Tatvan Devlet Hastanesi’nde biriken hasta yoğunluğunu azaltmak için mesai saatleri dışında da hizmet vereceklerini ifade ettiler. Önümüzdeki iki ay boyunca sürecek bu destek ile hasta yoğunluğunun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin hızlandırılması hedefleniyor.İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Güzeltaş, radyoloji uzmanlarının bu dayanışma örneğini memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu adım, vatandaşlarımızın daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için çok önemli. Tatvan’daki hastalarımızın bekleme sürelerinin kısalması ilimiz için büyük bir kazanım olacak. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.