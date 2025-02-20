Bitlis’te devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde buzlanma riski göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının gece boyunca devam etmesi ve sabah buzlanma beklendiği belirtilerek, 21 Şubat Cuma günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır" denildi.İlde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü de okullar tatil edilmişti.