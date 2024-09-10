Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde denetimler yapıldı.Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, 160 okul ve çevresi, 33 park ve bahçe, 12 internet salonu, 4 oyun salonu, 32 kıraathane, 21 büfe, 8 metruk bina, 60 araç ve 56 okul servis aracını denetledi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2024-2025 eğitim öğretim yılında geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güven ortamında eğitim alabilmesi amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğümüz koordinesinde ‘Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetimi’ gerçekleştirildi” denildi.