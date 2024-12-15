Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla konferans düzenlendi.Tatvan Kız Yurdu’nda düzenlenen konferansta, şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulurken, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, uygulamanın nasıl kullanılacağı, şiddet mağdurlarına sağladığı kolaylıklar ve acil durumlarda atılması gereken adımlarla ilgili detaylı bilgi aktardı. Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunun vurgulandığı konferansta, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.Tatvan Kız Yurdu’nda kalan öğrenciler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, uygulamanın yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şiddetle mücadelenin sadece hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir bilinç gerektirdiğini vurgulayarak, herkesi KADES uygulamasını kullanmaya ve yaygınlaştırmaya davet etti.