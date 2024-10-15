Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde ilk defa “El terlemesi” ameliyatı gerçekleştirildi.Bitlis’te aşırı el terlemesi şikâyeti ile Tatvan Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniğine başvuran 25 yaşındaki erkek hasta, kentte ilk kez yapılan el terlemesi ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Bitlis’te ilk kez Tatvan Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Sarıçoban tarafından başarıyla uygulandı. 25 yaşındaki erkek hastaya kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat başarıyla tamamlandı. Hasta, ameliyat sonrası bir gün serviste yattıktan sonra kontrollere gelmek üzere taburcu edildi.Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Sarıçoban, "El terlemesi ameliyatı, uygun hastalarda yüksek memnuniyet oranı ile sonuçlanmaktadır. Hastamız yaklaşık 1,5 ay polikliniğimize gelerek ilaçlı tedavi aldı. İlaçlı tedaviye yanıt alamayınca ameliyat kararı aldık. Bu tür hastalarımızı titizlikle değerlendirip bilgilendirdikten sonra bu ameliyatı güvenle uygulayabiliyoruz.Kapalı yöntemle yapılan bu tür ameliyatlar, minimal invaziv cerrahiler arasında yer almakta olup hem iyileşme süresi kısa hem de hasta memnuniyeti oldukça yüksektir. Tatvan Devlet Hastanesi olarak bölgemizde bu tür operasyonları başarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ameliyat sonrası hastalarımız, hem sosyal hem de psikolojik açıdan büyük rahatlama yaşamaktadır" dedi.