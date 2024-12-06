Bitlis’te haftalık olarak il genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu “İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi.Bitlis Valiliği toplantı salonundan gerçekleştiren toplantıya Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlık yaptı. Toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, Van Gölü kıyı güvenliği, aranan şahısların yakalanması ve trafik güvenliği gibi konular ele alınırken, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut durum ve alınacak önlemler kapsamlı bir şekilde görüşüldü.