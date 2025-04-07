Bitlis’te etkili olan şiddetli rüzgar, bir lisenin ve sanayi sitesindeki bir iş yerinin çatısını uçurdu.Bitlis’te etkili olan şiddetli rüzgar, il merkezindeki Tahsin Barutçu Anadolu Lisesi’nin çatısını yerinden söktü. Olay sırasında okulda kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Aynı saatlerde Tatvan ilçesinde de etkisini gösteren rüzgar, sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin çatısını uçurdu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olaylarda maddi hasar meydana geldi.Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.