Bitlis’te 7 ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının iş birliğiyle hayata geçirilen “Birlikten Geleceğe Projesi” öğrencilerle buluşuyor.Bitlis Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 7 ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı’nın (SYDV) iş birliğiyle hayata geçirilen “Birlikten Geleceğe Projesi” öğrencilerle buluşuyor. Proje, 8. ve 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefliyor. Özellikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ve başarılı gençlerimizin eğitim şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda öğrencilere “Eğitime Destek Paketi” ve “Eğitim Koçluğu” hizmeti sunularak daha iyi çalışma ortamları sağlanacak. Proje kapsamında belirlenen 358 öğrenciye; çalışma masası, sandalye, kitaplık, küçük halı ve yardımcı kaynak kitaplardan oluşan “Eğitim Destek Paketleri” hazırlanıyor. Bu paketler, Valilik ve Kaymakamlıkların desteğiyle öğrencilere teslim edilecek.“Birlikten Geleceğe Projesi”, hem öğrencilerin eğitim hayatına hem de Bitlis’in eğitim alanındaki başarısına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.Projenin başlaması dolayısıyla açıklamada bulunan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, eğitimin önemine vurgu yaparak, “Öğrencilerimizin başarısı için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu proje, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için çok kıymetli bir adımdır” dedi.