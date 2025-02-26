Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantında anne ve bebek ölümleri değerlendirildi.İl Sağlı Müdürlüğü toplantı salonundan düzenlenen toplantı İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzektaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ölümlerin önüne geçilmesi, sevklerin azaltılması için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda, 2024 yılı anne ve bebek ölümleri verileri detaylı olarak değerlendirilirken, mevcut durum analiz edildi. 2025 yılı hedeflerinin de belirlendiği toplantıda anne ve bebek sağlığını daha ileri bir seviyeye taşımak adına yürütülen çalışmalar gözden geçirilerek, alınması gereken ek tedbirler üzerinde duruldu.İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, toplantıda yaptığı konuşmasında, anne ve bebek sağlığının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara hız vereceklerini söyledi. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve İşitme Tarama Referans Merkezlerinin kurulacağı müjdesini de veren Güzeltaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"İlimizde, bebek ölümlerinin önlenmesi ve il dışı sevklerin azaltılması amacıyla Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi kurulacak. Bu konuda malzeme alım sürecimiz başladı. Çalışmalarımız hızla ilerliyor. Bu adım, Bitlis’in sağlık altyapısını güçlendirecek ve çocuklarımızın hayata daha sıkı tutunmasını sağlayacak. İşitme Tarama Referans Merkezi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bitlis’te erken tanı ve tedaviyi mümkün kılacak olan İşitme Tarama Referans Merkezi de malzeme alım sürecine girmiş bulunuyor. Bu merkez, yenidoğan bebeklerin işitme taramalarının daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlayarak, gelecek nesillerin sağlıklı gelişimine önemli katkılar sunacak."Bitlis’in sağlık alanında ileriye taşınması için gösterdiği kararlılıkla sadece Bitlis halkının değil, bölge genelinde sağlık hizmetleri kalitesinin artmasına da öncülük etmesi için adımlar attığına da değinen Güzeltaş, Bitlis’i sağlık alanında örnek bir il haline getirme yolundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.Toplantıya, Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Başkan ve Yardımcıları, 112 İl Ambulans Servis Başhekimi, hastane başhekimleri, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları, hastane başhemşireleri, doğumhane sorumlu ebeleri, özel hastane başhekim ve başhemşireleri katıldı.