Bitlis Devlet Hastanesinde 1’nci Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.Bitlis’te acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu güçlendirmek ve etkin iş birliğini artırmak amacıyla 2025 yılının ilk Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi. Toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin etkinliği ve koordinasyonunun artırılması yönünde değerlendirmeler yapılarak, hizmet sunumunun iyileştirilmesine yönelik kararlar alındı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, Bitlis’te düzenlenen ASKOM toplantısının, bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.Sevk sisteminin daha işlevsel hale getirilmesi için iş birliği ve iletişimin artırılması gerektiğini vurgulayan Güzeltaş, sağlık hizmetlerinde koordinasyonun önemine dikkat çekti.Gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Alperen Şahin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yusuf Geylani, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Muhammed Kızılkay, hastane başhekimleri ve başhekim yardımcıları katıldı.