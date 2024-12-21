Milli para tekvandocular Nurcihan Ekinci Gül ve Hamza Tarhan, Dünya Şampiyonası ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları için hazırlıklarını sürdürüyor.Tatvan Spor Salonu’nda yoğun antrenman programıyla çalışan Nurcihan Ekinci Gül ve Hamza Tarhan, elde ettikleri başarılarla Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor. Nurcihan Ekinci Gül, yaklaşık 11 yıldır milli takımda mücadele ediyor ve bu süreçte Avrupa şampiyonlukları ile dünya ikinciliği gibi birçok başarıya imza attı.Nurcihan Ekinci Gül: "Ocak ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyorum"Son olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda çeyrek finale kadar yükselen Gül, madalya maçında şanssız bir yenilgi yaşadı. Ekinci, "Para tekvandocuyum, yaklaşık 11 yıldır tekvando milli takımındayım. Bu süreçte Avrupa birinciliğim, ikinciliğim ve üçüncülüğüm ve ayrıca bir dünya ikinciliğim var. Paris 2024 Olimpiyatları’na katıldım ama madalya maçında kaybettim. Şu an ocak ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Bu şampiyona 2028 Los Angeles Olimpiyatları için ilk basamak olacak. 2024 yılı benim için biraz buruk geçti. Yılların emeği bir anlık mental kopuklukla boşa gitti. Ama 2028’in bizim için çok daha güzel olacağına inanıyorum. Bunun için mental ve fiziksel olarak hazırlanıyorum. Türkiye Şampiyonası’na yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bu süreçte 10 yılı aşkın süredir yanımda olan antrenörüme de teşekkür ediyorum. Bu coğrafyada kadın olarak ayakta durmak zor. Bana hem aile desteği hem de profesyonel destek sundu. İyi ki var, iyi ki karşıma çıkmış" dedi.Hamza Tarhan: "Daha iyi yerlere gelebilmek için köyden evrimi buraya taşıdım"Hamza Tarhan ise genç yaşına rağmen büyük bir azimle çalışmalarını sürdürüyor. 2008 doğumlu sporcu, geçen yıl Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti. Şimdi hedefini daha da büyüten Tarhan, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Hamza Tarhan, "Dört yıldır bu sporu yapıyorum. Zor şartlarda buraya gelmeyi başardık. Sekizinci sınıftan beri bu iş için emek harcıyorum. Köyden evimi buraya taşıdım, sırf daha iyi yerlere gelebilmek için. Hocalarıma ve Nurcihan ablama çok teşekkür ederim. Geçen yıl Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldum. Bu yıl ocak ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda birinci olmak için çalışıyorum. Daha sonra 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda şampiyonluk hedefliyorum. Umarım emeklerimizin karşılığını alırız" diye konuştu.Nurcihan Ekinci Gül ve Hamza Tarhan, Bitlis’ten yükselen iki başarılı sporcu olarak Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmayı hedefliyor.