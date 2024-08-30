Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Bitlis’e 18 uzman hekim ve 97 pratisyen hekim olmak üzere 115 hekim ataması yapıldı.Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulması amacıyla yapılan atamalarla Bitlis ilindeki sağlık personeli sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor. Atanan hekimler, çeşitli sağlık kuruluşlarında göreve başlayacak. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yapılan atamaların bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını ve sağlık personeli ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını belirtti. Yeni hekimlerin atanmasıyla birlikte, sağlık hizmetlerinin il genelinde daha yaygın ve erişilebilir hale geleceği öngörülüyor.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, “Bu atamalarla birlikte ilimizdeki sağlık hizmetlerinde önemli bir iyileşme sağlanacak ve vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının daha hızlı bir şekilde karşılanacak” dedi.