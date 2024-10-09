Bitlis’te geçtiğimiz haftalarda yaşanan bisiklet kazasında ağır yaralanan 12 yaşındaki Ubeydullah Aras Buhan, tedavisinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.Ubeydullah Aras Buhan isimli çocuk, bisikletiyle istinat duvarından düşmesi sonucu kafasında kırıklar, beyin kanaması ve kafa derisinde kesiler oluştu. Ayrıca, kollarında da kırıklar tespit edilen ve ağır yaralı olarak ambulans ile Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Burada Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı’nın gözetiminde yoğun bakıma alınan ve bir hafta boyunca yoğun bakım servisinde tedavi edilen Buhan, durumu stabil hale geldikten sonra servise çıkarıldı. Burada da bir hafta daha tedavi gördükten sonra tamamen iyileşen Buhan, düzenli kontrollere gelmek üzere taburcu edildi.Sağlığına kavuşan Ubeydullah Aras Buhan ve ailesi, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Başhekim Reyhanlı, “Ubeydullah, 5 metre yükseklikten düştükten sonra hastanemize getirildi. Tedavi süreci oldukça zorlu ve dikkat gerektiren bir süreçti. Yoğun bakımda bir hafta boyunca yoğun ve titiz bir tedavi uyguladık. Ardından servise aldığımız hastamızın tedavisine burada bir hafta daha devam ettik. Şifa ile taburcu ettikten sonra düzenli kontroller için hastamızı takip etmeye devam edeceğiz. Bu tür kazalarda hızlı ve doğru müdahale, hastaların hayatını kurtarmada büyük fark oluşturuyor. Bu vesile ile emeği geçen tüm hastane personellerimize ve hastamızın yoğun bakımda takiplerini aksatmadan devam ettiren anestezi uzmanı doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.