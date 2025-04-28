Erzincan’da Kredi Yurtlar Kurumları (KYK) tarafından "Bir sure bir sahabe" yarışması düzenlendi.Gençler için düzenlenen yarışmada Yunus Suresi ve Hz Ömer’in hayatı konu olarak belirlendi. Yarışmada Erzincan İl müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, il müftü yardımcıları ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Alıcı jüri üyeliği yaptı. Dereceye giren her öğrenciye memleket bileti, yurt ücreti ve abonman olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.Off-road ekibinin ve şehrin genç esnafının da katkıda bulunduğu yarışma, ikramlar ve kamp ateşi programıyla sona erdi.