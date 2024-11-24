Bingöl’de kar yağışı nedeniyle Yayladere, Yedisu, Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki (ana sınıfı, müstakil anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim kurumlarında 25.11.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.