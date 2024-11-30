Bingöl Devlet Hastanesinde sağlık personeline yenidoğan işitme tarama uygulayıcı eğitimi düzenlendi.28-29 Kasım tarihlerinde Bingöl Devlet Hastanesinde, merkez ve ilçe hastanelerinde görev yapan sağlık personeline yönelik yenidoğan işitme tarama uygulayıcı eğitimi düzenlendi. Eğitim, KBB Uzmanı Dr. Tolga Karayazı, odyolog Abdulmutalip Süt, hemşire Zahide Güneri ve ebe Tuba Elitaş tarafından verildi. Yenidoğan işitme taramasının hayati önemi vurgulanarak, katılımcılara uygulamalı bilgiler ve güncel yaklaşımlar aktarıldı. Katılımcılara bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik interaktif çalışmalar gerçekleştirildi.