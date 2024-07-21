Bingöl’de 36 haftalık olarak dünyaya gelen bebek, geçici takipnesi tanısı nedeniyle ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edildi.Alınan bilgilere göre, Bingöl Devlet Hastanesinde 36 haftalık olarak dünyaya gelen bir günlük yenidoğan bebek, doğum anında ve sonrasında gelişen yenidoğan geçici takipnesi (TTN) tanısı nedeniyle 3’üncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Bu doğrultuda bebeğin tedavisi için gerekli ileri düzey tıbbi müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla Fırat Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine helikopter ambulans ile nakli gerçekleştirildi.