Covid-19 nedeniyle KBRN biriminin kapatıldığını belirten Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Samet Tatlı, “3 yıldan bu yana kapalı olan önemli bir birimimizi tekrardan faaliyete aldık. Bu ve buna benzer özellikli birimleri hastanemize kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 salgını sağlık alanında da bir takım zorunlu kararlar alınmasına neden olmuş ve bu kapsamda alınan kararla, Bingöl Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren KBRN birimi geçici olarak kapatılmıştı.Özellikli birimlerin sayısını arttırıp sunulan hizmetlerin daha kapsamlı ve kaliteli hale gelmesi için çaba gösterdiklerini belirten hastane Başhekimi Uzm. Dr. Samet Tatlı, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kaliteli hizmeti önceliğimiz haline getirmeye çalıştık. Vatandaşlarımızın en kaliteli sağlık hizmetlerini alabileceği bir tesis oluşturmak için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik hala da göstermeye devam ediyoruz. 3 yıldan bu yana kapalı olan önemli bir birimimizi tekrardan faaliyete aldık. Bu ve buna benzer özellikli birimleri hastanemize kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.Tatlı, “KBRN, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı toplumun, çevrenin ve ekonominin korunması için hayati bir öneme sahiptir. Bu alandaki hazırlık ve eğitimler, olası tehlikeler karşısında daha güvenli ve daha dayanıklı bir toplum oluşturmayı amaçlar. KBRN kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeli maddelerden kaynaklanan zararlı ve tehlikeli durumların kısaltması olarak kullanılan dünya çapında bir terimdir. Örnek vermek gerekirse; zirai ilaçlardan kaynaklı rahatsızlıklarda, fabrika atıklarının sulara karışması ile birlikte ortaya çıkan sorunlarda, sanayide yaşanan iş kazalarında özellikle oksijen tüpü patlamalarında başvurulan ilk birim KBRN birimi olmaktadır” şeklinde konuştu.