Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, karne töreninde minik öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu.Vali Ahmet Hamdi Usta beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile beraber Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulunda karne törenine katıldı. Çocuklarla eğlenceli anlar geçiren Usta, çocuklara çeşitli hediyeler de takdim etti. Törende konuşan vali Usta, ’’2024-2025 eğitim öğretim dönemini eylül ayında açmıştık. Bugün itibari ile birinci yarı yıl dönemini tamamlıyoruz. Bingöl’de toplam 60 bin öğrencimize karne verdik, iki haftalık bir dinlenmeden sonra 3 Şubatta tekrar okullarına dönüp eğitim öğretimin ikinci dönemine devam edeceğiz. Çok başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdiğimizi belirtmek isterim. Emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize velililerimize çocuklarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.