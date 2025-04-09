Bingöl Devlet Hastanesi’nde tek delikten kapalı apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.Bingöl Devlet Hastanesi, modern cerrahi teknikler alanında önemli bir adım attı. Hastanede ilk kez ‘single port laparoskopik apendektomi’ adı verilen tek delikten kapalı apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Operasyon, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Aykut Dadaşoğlu tarafından yapıldı. Göbek deliğinden tek bir küçük kesiyle gerçekleştirilen bu yöntem sayesinde, hastaların daha az ağrı hissettiği, ameliyat sonrası daha hızlı iyileştiği ve estetik açıdan neredeyse hiç iz kalmadığı bildirildi.Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Mustafa Aykut Dadaşoğlu, "Hastalarımızın hem konforu hem de sağlıklarını en iyi şekilde koruyacak yöntemleri uygulamak için çabalıyoruz. Minimal invaziv cerrahinin ileri düzey tekniklerinden biri olan Single port laparoskopi, modern cerrahinin sunduğu önemli yeniliklerden biri. Bu tekniği Bingöl’de başarıyla uygulamış olmaktan mutluyum. Böylesi modern operasyonların hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmesi son derece sevindirici gelişimler. Şehrimizin sağlık açısından gelişimi bizlerin önceliğidir. Bu operasyonda emeği geçen hekimimize ve ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.