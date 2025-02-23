Bingöl’de kalçası kırılan çocuk, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.14 yaşındaki Muhammed Yusuf K., Karşıyaka Mahallesi’nde yürürken zeminin buzlu olması nedeniyle kayarak düştü. Kalçasında kırık oluşan Muhammed Yusuf K, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kontrolleri yapılan çocuğıun ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi. Hastanede 1 gün gözetim altında tutulan çocuk, İl Sağlık Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu bakanlık tarafından gönderilen ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.