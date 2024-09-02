Bingöl’de ilk kez mikrocerrahi yöntemle omurilik tümörü ameliyatı yapıldı.Bingöl Devlet Hastanesi’nde ilk kez mikrocerrahi yöntemle omurilik tümörü ameliyatı Op. Dr. Ozan Barut operatörlüğünde başarı ile gerçekleştirildi.Göreve geldikleri günden bu yana hastanenin hizmet kalitesi için sürekli çaba gösterdiklerini belirten Başhekim Uzm. Dr. Samet Tatlı ise, “Bizler göreve geldiğimizden bu yana sürekli olarak gelişimden yana bir çaba içerisinde olduk. Birçok nitelikli ameliyat ilk kez gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam edecektir. Hekimlerimiz böyle özel ameliyatları planladıkları zaman bizler de yönetim olarak tüm imkânları seferber ediyoruz ve hastalarımızın en sağlıklı şekilde opere olması için azami özen gösteriyoruz. Bu şekilde hizmetleri çoğaltarak özellikle il dışı sevklerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şu an da geçmişe göre büyük oranda bir azalma var. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha da azalacaktır. Tüm hizmetleri kendimiz vatandaşlarımıza sunacağız. Bir kez daha emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Ameliyat hakkında bilgi veren Barut, “Sırt ve bacak ağrıları ile hastanemize başvuran hastamızın ileri teknolojiler ile omurilik tümörü tanısı konuldu. Operasyon hazırlıkları yapıldıktan sonra ileri teknolojik cihazların yardımıyla mikro cerrahi teknik uygulanarak torakal menenjiomlu hastamızın operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Hastamızın operasyonu sırasında ileri teknolojiler kullanılarak felç riski en düşük düzeyde tutuldu. Hastamız birkaç gün servis takibine alındıktan sonra şifayla taburcu edildi" dedi.