Bingöl Devlet Hastanesi’nde ilk kez anestezisiz akciğer ameliyatı gerçekleştirildi.Bingöl Devlet Hastanesi’nde Uzm. Dr. Aykut Kankoç ve ekibi tarafından vücuduna yayılmış ileri evre prostat kanseri ve ciddi nefes darlığı şikayeti olan 74 yaşındaki bir hastaya, anestezi uygulanmadan akciğer ameliyatı yapıldı. Hastanın akciğer parankimi ve zarlarına kadar yayılmış metastaz nedeniyle, genel anestezi altında ameliyat edilmesi durumunda hayati riskin çok yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca ileri derecede KOAH ve kalp hastalığı öyküsüne sahip olan hastaya, genel anestezi yerine bölgesel uyuşturma yöntemi ile cerrahi müdahale planlandı. Bölgesel uyuşturma tekniği ile gerçekleştirilen ameliyat, Bingöl Devlet Hastanesi’nde ilk, bölgede ise nadir yapılan bir operasyon olarak öne çıktı. Türkiye genelinde de sınırlı sayıda uygulanan bu teknik sayesinde, hastaya narkoz verilmeden operasyon başarıyla tamamlandı ve ameliyat sırasında masada kalma riski en aza indirildi.Özellikli operasyonların artarak devam etmesi için çalıştıklarını kaydeden Başhekim Vekili Uzm. Dr. Nesibe Haydaroğlu, "Hastanemizde bu tarz operasyonların gerçekleşmesi için yönetim olarak elimizden gelen tüm desteği hekimlerimize sağlıyoruz. İlerleyen dönemlerde de hastanemizde bu operasyonların artarak devam edeceğini umuyoruz. Emeği geçen hekimlerimize ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.