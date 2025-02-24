Bingöl’de rahatsızlanan KOAH hastası yaşlı adam, ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edildi.
Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde KOAH hastası 69 yaşındaki Kadir Çiftçi’nin solunum yetmezliği yaşaması üzerine ailesi 112’yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolu açmak için harekete geçerken, yolun açılması zaman alacağından ambulans helikopter istendi. Erzurum’dan gönderilen ambulans helikopterle alınan Çiftçi, Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındı.