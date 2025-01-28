Bingöl’de ilk kez bir hastaya, 7 saatlik plastik estetik cerrahi operasyonu gerçekleştirildi.Bingöl Devlet Hastanesinde meme büyütme ve dikleştirme, vücut liposuction, karın germe, kol germe ve genital estetik ameliyatı yaklaşık 7 saat süren başarılı operasyonla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası hastanın takiplerini plastik cerrahi serviste düzenli şekilde yapıp hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını sağlayan Op. Dr. Salih Sürün, bu tarz ameliyatları her zaman uygun kiloya geldikten sonra yapmanın daha estetik ve kabul edilebilir bir sonuç verdiğinin önemini vurguladı.Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nesibe Haydaroğlu, ‘’Hastanemizde farklı alanlarda birçok operasyon gerçekleştiriliyor. Ameliyathanemiz sahip olduğu imkanlarla hekimlerimizin ve vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyor. 7 saat süren bir operasyon için harcanan emek bizim için takdire şayandır. Hekimimize ve ekibine teşekkür ediyorum’’ dedi.