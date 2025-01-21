Bingöl’ün Genç ilçesinde başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi.Genç Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim-öğretim gören ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan 10 başarılı öğrenciye bisiklet hediye edildi. Sosyal Hizmet Merkezi personelleri, öğrencilerin evlerine ziyaret gerçekleştirerek hediyelerini takdim etti. Yapılan ziyaretlerde, öğrencilerin başarılarını kutlayan personeller, bu tür desteklerin eğitim motivasyonunu artırmayı amaçladığını ifade etti.Bisikletlerini teslim alan öğrenciler ve aileleri, verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.