Bingöl’de geçtiğimiz yıl yapımına başlanan 500 yataklı devlet hastanesinin inşa süreci devam ediyor. Muhtemel depreme dirençli bir şekilde inşa edilen hastanenin zemininde bin 289 fore kazık, bodrumunda ise 269 adet sismik izolatör kullanıldı.Bingöl’de 33 dönümlük bir alanda inşaatı devam eden 500 yataklı devlet hastanesi hızla yükseliyor. 7 kat yükseklikten oluşacak devlet hastanesinin zemininde, bin 289 adet fore kazık kullanıldı. Muhtemel depreme dirençli bir şekilde inşa edilecek olan hastanenin bodrumunda ise 269 adet sismik izolatör kullanıldı. İnşası devam eden hastane, mevcut 300 yataklı hastaneyle birleştirilerek 800 yatak kapasitesine çıkarılacak ve araştırma hastanesi statüsünde hizmet verecek.“Herhangi bir deprem anında güvenli bir şekilde kullanılacak bir bina inşa ediliyor”2026 yılında teslim edilmesi hedeflenen hastaneyle ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Veysel Tosun, kentin en güvenli binasının inşa edildiğini söyledi.Tosun, “İnşaatı devam etmekte olan 500 yataklı devlet hastanemizin alanındayız. Bu hastanemiz deprem bölgesi olan Bingöl’ümüzde en güvenli bina olarak inşa edilmekte. Bin 289 adet fore kazık sistemiyle güçlendirilmiş bir zemin üzerinde 269 adet sismik izolatörün bulunduğu, bunun yanında 60 adet damperli sistem dediğimiz sönümleyicilerin eşlik ettiği bir bina statüsünde. Herhangi bir deprem anında güvenli bir şekilde kullanılacak bir bina inşa ediliyor” dedi.“3’üncü basamak hastanelerde yapılmış olan özellikli işlemler yapılabilecek”Tosun, “Hastanemiz 500 yatak kapasitesinde olacak. Bunun 49 yatağı yoğun bakımlara ayrılmış olacak, bunun yanında 13 adet ameliyathanesi, 132 adet ise poliklinik olacak şekilde bir hastane olacak. Mevcut hastanemizle birlikte yeni hastaneyi de birleştirmek istiyoruz. 500 yatak burada, 300 yatak da diğer hastanede olacak. Hastanemizi 800 yataklı bir hastane kompleksine getirmek istiyoruz. 800 yataklı bir kompleks haline geldikten sonrasında hastanemize 3’üncü basamak hastane statüsü kazandırıp eğitim ve araştırma seviyesinde hizmet vermek istiyoruz. Bunun ne gibi artıları olacak? İlimizde artık 3’üncü basamak hastanelerde yapılmış olan özellikli işlemler yapılabilecek. İlgili hastanemizde nüfusa ve yatak kapasitesine bağlı olan yan dal branşlar gibi ilimizde şuan da bulunmayan branşların açılmasını, gelmesini, doktor atamalarının olması gibi faydası olacak. Bunun yanında diğer büyük hastanelerde yapılmış olan ameliyatların burada da yapılmasını amaçlıyoruz. Dileriz 2026’nın yaz aylarında binamızı teslim alır ve vatandaşlarımızın hizmetine sunarız" diye konuştu.