24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, “Demokrasimizin temel taşlarından biri olan basın, toplumun haber alma hakkının en önemli garantisidir. Tarafsız, doğru ve objektif haber yapma ilkesiyle halkımıza hizmet eden basın mensuplarımız, kamuoyunun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde büyük rol oynamaktadır” dedi.Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu belirten Vali Usta, “Basın özgürlüğünün ve gazeteciliğin önemini bir kez daha hatırladığımız 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Demokrasimizin temel taşlarından biri olan basın, toplumun haber alma hakkının en önemli garantisidir. Tarafsız, doğru ve objektif haber yapma ilkesiyle halkımıza hizmet eden basın mensuplarımız, kamuoyunun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Günümüzde basın, serbest çalışma ortamı ile çağdaş toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Yasal teminatlarla basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşmasında büyük bir etkiye ve güce sahiptir. Objektif, doğru, güncel temel hak ve özgürlüklere saygılı ve kamu yararını göz ardı etmeyen bir anlayışla vatandaşlarımızın bilgi edinmelerini sağlayan basınımız, ülkemizin gelişmişlik düzeyini gösteren temel kurumlarından biridir. Gerek ülkemizin gerekse Bingöl’ümüzün her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemize ve ilimize olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri hassasiyet ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle, gece gündüz demeden halkımızı doğru bilgilendirmek adına emek veren başta Bingöl’de birlikte çalıştığımız basın mensuplarımız olmak üzere tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.