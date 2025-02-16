Bingöl’ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bingöl Valisi Usta, herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada "Bu gece 02:44 sularında İlimiz Yedisu İlçemizde yerin 12 bin 719 metre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri Elmalı ve Dinarbey köylerimizdir. Deprem nedeniyle şu ana kadar idaremize intikal eden, ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimiz İlçe Kaymakamımızın liderliğinde alanda olup muhtarlarımızla irtibat halinde saha taramalarına devam etmektedirler. Gelişmeler yakından takip edilmektedir." denildi.