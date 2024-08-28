Bingöl Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Prof.Dr. Erdal Çelik, “Bilimsel ve sanat yönü güçlü ‘Kanal İstanbul’ gibi çılgın projelerle üniversiteye çağ atlatacağız. QS skorlarında üst sıralara geçmek bunlara bağlı olarak çok daha iyileşecektir. Kırsalda ekonomik çeşitlilik ve merkezde iş, kültür, sanat, turizm, spor, bilim-teknoloji merkezleriyle, kuruluşlarıyla birlikte İskandinav ülkeleri modeli uygulanması iyi olabilir” dedi.Bingöl Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Erdal Çelik, çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Çelik, “Ana bilim dallarının, bölümlerin, fakültelerin ve diğer birimlerin yönetime katılımı yoğun bir şekilde sağlanacak ve problemlerin anlık çözümü sağlanacaktır. Bu durum güçlü rektör yardımcıları, güçlü dekanlar, güçlü bölüm başkanları ve merkez müdürleri ile sağlanacaktır. Buna güçlü daire başkanları ve müdürleri eklersek problemlerin anlık çözümü ortaya çıkacaktır. Ben koşacağız, ekibimde benimle koşmak zorunda kalacak, enerjisi olmayanlar doğal seleksiyona uğrayacaktır. Halkın, kamu ve özel kurumların bilimsel katkılarına çok önem verilecektir. Kişiler değil, kurumlar/birimler önemli olacaktır. Bizzat kendim dahil hiç kimse Bingöl Üniversitesi’nden üstün değildir. Her öğretim üyesinin/elemanının ve idari personelin üstün olduğu noktalar var. Bunları ön plana çıkartarak, büyük sinerji ortaya çıkartacağız. Disiplinler arası çalışmaya önem vererek bölümlerin, fakültelerin birbirleriyle bilimsel temas kurmalarını sağlayacağız. Ben ve ekibim geçmişle kavga etmeyeceğiz. Kavganın kazananı olmaz. Kavga üniversiteye zarar verir. Özlük haklarına riayet edeceğiz. Üniversite atama ve yükseltme kriterlerine göre hareket edeceğiz. Bu kriterleri sadeleştireceğiz. Kadroyu vermek bir lütuf değil, özlük hakkıdır. Ne zaman doktorasını verdiğine, doçent olduğuna, doçentlik süresini bitirerek Prof. olduğuna bakılacak, ona göre hareket edilecektir. Bu durum hocalarımızın ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonu artıracak ve bilime odaklanmayı sağlayacaktır” diye konuştu.Karşılığı olmayan planlamaların yapılmayacağını belirten rektör Çelik, “Devletin işleri devletin kurallarına göre olur. Devlette belge konuşur. Mevzuata aykırı iş yapmayacağız. Mevzuata adaleti ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Liyakat süslü kelime olmayacak. İşlerimizde gayret, liyakat ve temiz ahlak esasına göre hareket edeceğiz. Denk bütçe yaklaşımı kullanılabilir. Karşılığı olmayan planlama yapılamayacaktır. Fabrika nasıl yönetilirse, aile nasıl yönetilirse öyle yöneteceğiz. Üniversitenin zarar etmesine müsaade etmeyeceğiz. Kar eden üniversite modelini uygulayacağız. Bölümlerin üretim yapan yerler haline dönüştüreceğiz. Elde edilen kar bölümlere geri dönecektir. Tüm imkanların kayıt altına alınarak mercek altına alınabilir. Mekanlarımızın, binalarımızın, cihazlarımızın ve insan kaynaklarımızın listesini çıkartacağız. Bir tıkla imkanlarımızı görmek gerekir. Buna bağlı olarak imkanlarımızı verimli kullanacağız. Mekansal çalışmalarımızı yapacağız. Kampüsü yeniden tasarlayacağız. Gerekirse yeni kampüs alanları bulacağız. 10 yıllık master planını çıkartıp, fakültelere yeni fakülteler ekleyeceğiz. Fen-Edebiyat Fakültesini ayıracağız, fen fakültesi, edebiyat fakültesi kuracağız. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ayırarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesini kuracağız. Yabancı Diller Fakültesi kuracağız. Tıp Fakültesi çalışmalarımız devam ediyor. Bu fakülteleri alt yapısal olarak güçlendireceğiz. İlin durumuna göre fakülteler, bölümler, enstitüler, merkezler, meslek yüksekokulları mercek altına alınacaktır. Üniversitedeki cihazların listesini çıkartacağız. Bozuk olanları tamir edeceğiz. Yeni cihazlar alacağız. Cihazların nesnelerin internetiyle birbirleriyle konuşmasını sağlayacağız. İnsan kaynaklarımızla özel çalışacağız. Üstün taraflarını çıkartacağız. Eksiklerimizi hizmet içi eğitimle tamamlayacağız. Eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir, önemli olan eksiklerimizde ve hatalarımızda ısrar etmemektir. Öğrencilerimizle özel ilgileneceğiz. Özel yetenekleriyle birlikte bilimsel gelişimini sağlayacağız. Yabancı öğrenci sayısını 5000’e çıkartacağız” şeklinde konuştu.Rektör Çelik, “Bilimsel ve sanat yönü güçlü “Kanal İstanbul” gibi çılgın projelerle Üniversiteye çağ atlatacağız. QS skorlarında üst sıralara geçmek bunlara bağlı olarak çok daha iyileşecektir. Kırsalda ekonomik çeşitlilik ve merkezde iş, kültür, sanat, turizm, spor, bilim/teknoloji merkezleriyle/kuruluşlarıyla birlikte İskandinav Ülkeleri modeli uygulanması iyi olabilir. Nitelikli bilgi ve nitelik insan üreteceğiz. İskandinav Ülkelerindeki üniversite modeli uygulayacağız. Bilgi üretip, bilgi satacağız. Üniversitenin patent, faydalı model ve copyright sayılarını artıracağız. Fakültemiz ve Hastanemiz son aşamaya gelmiştir. 2 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Fakülteyi diğer diş hekimliği fakültelerinde farkı kendi implant ve kompozit malzemelerimizin kendi çalışanlarımız tarafından üretilmesidir. Kendi kendini tamir eden eden dişlerin üretimi sağlanarak çok etkin fakülte olacaktır. Bu fakültemiz hem Bingöl’e hemde civardaki illere hizmet verecektir. Hastanemizde son teknolojileri uygulayacağız. İçinde laboratuvarların ve 102 ünitenin olduğu bilimsel çalışmalar yapılacaktır. Matematik, Kimya, Fizik ve Biyoloji çok önemli alanlardandır. Bütün sırlar burada ve nanoteknolojinin ve pikoteknolojinin önemli çalışmaları hedefliyoruz. Temel alanlarda know-why ve teknolojik alanlarda know-how üreteceğiz. Temel bilimlere çok önem vereceğiz. Onları teknoloji ile birleştireceğiz" dedi.